Macron, non si ripetano attacchi di Israele a Unifil (Di venerdì 11 ottobre 2024) "È inaccettabile vedere le truppe dell'Unifil prese nel mirino dall'esercito israeliano, non lo tolleriamo e non vogliamo che ciò si ripeta". Lo ha detto il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron nelle dichiarazioni al termine del summit dei Paesi Med9 a Pafo, a Cipro. "Ne abbiamo parlato insieme al primo ministro italiano e spagnolo. Siamo i Paesi che contribuiscono storicamente a Unifil - ha aggiunto -. I nostri soldati rappresentano il segno di un sostegno incrollabile a Unifil e del sostegno a Libano". Quotidiano.net - Macron, non si ripetano attacchi di Israele a Unifil Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) "È inaccettabile vedere le truppe dell'prese nel mirino dall'esercito israeliano, non lo tolleriamo e non vogliamo che ciò si ripeta". Lo ha detto il presidente della Repubblica francese Emmanuelnelle dichiarazioni al termine del summit dei Paesi Med9 a Pafo, a Cipro. "Ne abbiamo parlato insieme al primo ministro italiano e spagnolo. Siamo i Paesi che contribuiscono storicamente a- ha aggiunto -. I nostri soldati rappresentano il segno di un sostegno incrollabile ae del sostegno a Libano".

