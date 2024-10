Lo Chef Emanuele Gasperini trionfa al premio TOP CHEF su Ocean Drive Television: un talento italiano acclamato a livello internazionale (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, Parioli, 11 ottobre 2025 – Ocean Drive Television è orgogliosa di annunciare la vittoria dello CHEF Emanuele Gasperini al prestigioso premio TOP CHEF, un riconoscimento che celebra la creatività, la maestria culinaria e la personalità dei migliori CHEF italiani. Gasperini, CHEF executive di fama internazionale e vero ambasciatore della tradizione e dell’innovazione gastronomica italiana, Sbircialanotizia.it - Lo Chef Emanuele Gasperini trionfa al premio TOP CHEF su Ocean Drive Television: un talento italiano acclamato a livello internazionale Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, Parioli, 11 ottobre 2025 –è orgogliosa di annunciare la vittoria delloal prestigiosoTOP, un riconoscimento che celebra la creatività, la maestria culinaria e la personalità dei miglioriitaliani.executive di famae vero ambasciatore della tradizione e dell’innovazione gastronomica italiana,

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lo Chef Emanuele Gasperini trionfa al premio TOP CHEF su Ocean Drive Television : un talento italiano acclamato a livello internazionale - Il canale, dedicato alla diffusione delle eccellenze gastronomiche italiane, continua a raccontare le storie dei grandi protagonisti della cucina, come Gasperini, che rendono ogni piatto un'opera d'arte. Gasperini, chef executive di fama internazionale e vero ambasciatore della tradizione e dell'innovazione gastronomica italiana, ha conquistato il premio con il suo talento unico e la sua passione ... (Liberoquotidiano.it)

"I ristoranti stellati hanno costi elevati - devono essere per pochi". Intervista a Emanuele Scarello - chef due stelle Michelin - Abbiamo incontrato i fratelli Emanuele e Michela Scarello nello storico Agli Amici di Udine. Famiglia poi, per noi, è anche sinonimo di gruppo che, nel nostro caso, è molto coeso. I ristoranti sono aumentati dal 10 al 15 per cento, accollandosi il divario, senza caricarlo tutto sull’ospite ed è per questo che stiamo tutti più attenti alle spese come in tutte le aziende, adeguandoci al mercato. (Gamberorosso.it)