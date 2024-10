LIVE Paolini-Zheng 0-1, WTA Wuhan 2024 in DIRETTA: break in apertura per la cinese (Di venerdì 11 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Nuova smorzata tentata da Zheng: questa volta la palla corta termina ai piedi della rete. 30-0 Noo. Brutto errore di Paolini che spedisce in corridoio un comodo rovescio dal centro. L’italiana era arrivata bene su una palla corta sbagliata della cinese. 15-0 Scambio prolungato sulla diagonale di destra. La cinese esce bene dal palleggio con un dritto lungolinea vincente. Al servizio Qinwen Zheng. 0-1 break Zheng: la cinese trova profondità con il rovescio incrociato e va a segno poi con il lungolinea. 40-A Doppio fallo, il secondo di questo game. Seconda 40-40 Wow. Pregevole rovescio lungolinea di Zheng che pizzica la riga. A-40 Favoloso dritto in contropiede dell’italiana che trova un angolo stretto vincente. Seconda 40-40 Il dritto dal centro del campo di Paolini si stampa sul nastro e ricade nella metà campo dell’azzurra. Oasport.it - LIVE Paolini-Zheng 0-1, WTA Wuhan 2024 in DIRETTA: break in apertura per la cinese Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Nuova smorzata tentata da: questa volta la palla corta termina ai piedi della rete. 30-0 Noo. Brutto errore diche spedisce in corridoio un comodo rovescio dal centro. L’italiana era arrivata bene su una palla corta sbagliata della. 15-0 Scambio prolungato sulla diagonale di destra. Laesce bene dal palleggio con un dritto lungolinea vincente. Al servizio Qinwen. 0-1: latrova profondità con il rovescio incrociato e va a segno poi con il lungolinea. 40-A Doppio fallo, il secondo di questo game. Seconda 40-40 Wow. Pregevole rovescio lungolinea diche pizzica la riga. A-40 Favoloso dritto in contropiede dell’italiana che trova un angolo stretto vincente. Seconda 40-40 Il dritto dal centro del campo disi stampa sul nastro e ricade nella metà campo dell’azzurra.

