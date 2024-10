L’Italia dei presunti complotti. Spiati i conti correnti dei politici. Ma è mistero sul mandante (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il dipendente di Intesa Sanpaolo che ha effettuato 7mila accessi ai conti bancari di Giorgia e Arianna Meloni, Andrea Giambruno, Daniela Santanchè e Guido Crosetto, in una vicenda raccontata dal giornale Domani. I cui giornalisti Giovanni Tizian, Nello Trocchia e Stefano Vergine sono indagati a Perugia con l’accusa di aver chiesto e ricevuto documenti riservati da un pubblico ufficiale. Insieme al magistrato Antonio Laudati e al finanziere Pasquale Striano. Il quale, racconta Il Tempo, aveva messo nel mirino anche il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Se è vero che i dati sono il nuovo petrolio della quarta rivoluzione industriale, gli accessi infedeli ai database che li contengono e i relativi dossieraggi cominciano a diventare il centro della politica contemporanea. Con la susseguente coda di complotti, immaginari o reali. Quotidiano.net - L’Italia dei presunti complotti. Spiati i conti correnti dei politici. Ma è mistero sul mandante Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il dipendente di Intesa Sanpaolo che ha effettuato 7mila accessi aibancari di Giorgia e Arianna Meloni, Andrea Giambruno, Daniela Santanchè e Guido Crosetto, in una vicenda raccontata dal giornale Domani. I cui giornalisti Giovanni Tizian, Nello Trocchia e Stefano Vergine sono indagati a Perugia con l’accusa di aver chiesto e ricevuto documenti riservati da un pubblico ufficiale. Insieme al magistrato Antonio Laudati e al finanziere Pasquale Striano. Il quale, racconta Il Tempo, aveva messo nel mirino anche il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Se è vero che i dati sono il nuovo petrolio della quarta rivoluzione industriale, gli accessi infedeli ai database che li contengono e i relativi dossieraggi cominciano a diventare il centro della politica contemporanea. Con la susseguente coda di, immaginari o reali.

