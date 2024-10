La separazione delle carriere arriva a Natale. Ma poi ci sarà il referendum (Di venerdì 11 ottobre 2024) La «riforma delle riforme», quella della separazione delle carriere in magistratura, fa un passo in avanti. Piccolo di per sé – la commissione Affari costituzionali della Camera ha detto il La separazione delle carriere arriva a Natale. Ma poi ci sarà il referendum il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - La separazione delle carriere arriva a Natale. Ma poi ci sarà il referendum Leggi tutta la notizia su Cms.ilmanifesto.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) La «riformariforme», quella dellain magistratura, fa un passo in avanti. Piccolo di per sé – la commissione Affari costituzionali della Camera ha detto il La. Ma poi ciilil manifesto.

Separazione delle carriere : ora è più vicino il sogno di Silvio Berlusconi - “Con la Separazione delle carriere dei magistrati il centrodestra punta evidentemente a colpire l’autonomia e l’indipendenza del potere giudiziario e in particolare a sterilizzare e mettere sotto l’influenza della politica i pubblici ministeri, coronando il sogno di Silvio Berlusconi. Oltre che su +Europa, benché non fossero presenti esponenti di Italia viva, il centrodestra conta sull’appoggio ... (Lanotiziagiornale.it)

Separazione delle carriere - la commissione approva il testo base. FdI : ma quale controllo sulle toghe… - Con la riforma costituzionale, la magistratura giudicante sarà sempre più autonoma e indipendente. Abbiamo assunto un impegno con i nostri elettori e porteremo a compimento questa riforma. Davanti al giudice, il pubblico ministero e la difesa devono stare sullo stesso piano. È un primo passo fondamentale verso la realizzazione di quella che per noi è la riforma delle riforme nel campo della ... (Secoloditalia.it)

Separazione delle carriere - primo via libera in commissione. Pd - M5s e Avs all’attacco del governo : “Vuole controllare la magistratura” - Il termine per gli emendamenti è stato fissato alle 12 del 23 ottobre. Dopo la stretta alle intercettazioni, ecco lo sdoppiamento dei ruoli in magistratura. “Realizziamo l’obiettivo di Berlusconi” – Esulta la maggioranza, a cominciare dal viceministro della giustizia, Francesco Paolo Sisto: “La riforma must go on. (Ilfattoquotidiano.it)