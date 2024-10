Investimenti, sviluppo, patrimonializzazione: ecco perché reintrodurre l’Ace per le Pmi (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ottobre 2024 – Un recente studio sui distretti manifatturieri italiani evidenzia i cambiamenti intervenuti nella loro struttura produttiva negli ultimi venti anni, in relazione soprattutto alle intense pressioni competitive internazionali registrate durante la crisi finanziaria del 2008 e nel corso della pandemia e del successivo shock energetico. Tra le tendenze emerse più evidenti c’è il balzo dell’indice di patrimonializzazione nelle imprese, più che raddoppiato (dal 15,3% del 1998 al 32,3% del 2022) per effetto del periodo di crisi 2008-2013 e delle conseguenti misure di sostegno attivate, fra le quali l’Aiuto alla crescita economica (ACE) e cioè la possibilità avviata nel 2011 per le aziende di usufruire nei periodi d’imposta successivi delle eccedenze pregresse non utilizzate a riduzione del reddito, con l’obiettivo di incentivarne la capitalizzazione. Quotidiano.net - Investimenti, sviluppo, patrimonializzazione: ecco perché reintrodurre l’Ace per le Pmi Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ottobre 2024 – Un recente studio sui distretti manifatturieri italiani evidenzia i cambiamenti intervenuti nella loro struttura produttiva negli ultimi venti anni, in relazione soprattutto alle intense pressioni competitive internazionali registrate durante la crisi finanziaria del 2008 e nel corso della pandemia e del successivo shock energetico. Tra le tendenze emerse più evidenti c’è il balzo dell’indice dinelle imprese, più che raddoppiato (dal 15,3% del 1998 al 32,3% del 2022) per effetto del periodo di crisi 2008-2013 e delle conseguenti misure di sostegno attivate, fra le quali l’Aiuto alla crescita economica (ACE) e cioè la possibilità avviata nel 2011 per le aziende di usufruire nei periodi d’imposta successivi delle eccedenze pregresse non utilizzate a riduzione del reddito, con l’obiettivo di incentivarne la capitalizzazione.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’Italia è prima in UE per tasso di conversione di domande in brevetti e terza per investimenti in Ricerca e Sviluppo - (Adnkronos) – Il nuovo paper di Deloitte e del Politecnico di Milano, intitolato “Il ruolo e il funzionamento dei Technology Transfer Offices europei”, presenta l’Unione Europea caratterizzata da frammentazioni e disuguaglianze tra i paesi membri per fattori come la spesa in R&D, l’R&D Intensity e le domande di brevetto depositate. (Webmagazine24.it)

L’Italia è prima in UE per tasso di conversione di domande in brevetti e terza per investimenti in Ricerca e Sviluppo - Queste dimensioni sono incluse in […]. (Adnkronos) – Il nuovo paper di Deloitte e del Politecnico di Milano, intitolato “Il ruolo e il funzionamento dei Technology Transfer Offices europei”, presenta l’Unione Europea caratterizzata da frammentazioni e disuguaglianze tra i paesi membri per fattori come la spesa in R&D, l’R&D Intensity e le domande di brevetto depositate. (Periodicodaily.com)

Gaeta / Investimenti per lo sviluppo socio-economico - pubblicato un avviso pubblico del Comune - GAETA – È stato pubblicato lo scorso 19 settembre sull’albo pretorio on line dell’amministrazione comunale l’avviso pubblico con il quale la stessa amministrazione intende promuovere e stimolare nuove iniziative imprenditoriali tese allo sviluppo socio-economico del territorio. L’avviso è aperto a tutti, sia imprenditori che privati cittadini, e prevede la possibilità di presentare progettualità ... (Temporeale.info)