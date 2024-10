Indagine su alberi caduti a Roma, in 23 rischiano processo (Di venerdì 11 ottobre 2024) La Procura di Roma ha chiuso l'inchiesta relativa alla caduta di rami e alberi avvenuta tra il marzo del 2023 e il marzo del 2024. In 23 rischiano di finire sotto processo per le accuse, a seconda delle posizioni, di disastro colposo e omicidio colposo. Tra gli indagati anche funzionari e dirigenti del Comune e responsabili delle ditte che avevano ottenuto gli appalti. Complessivamente sono 614 i casi finiti sotto la lente dei pm di piazzale Clodio, coordinati dal procuratore Francesco Lo Voi. Alcune piante erano state segnalate malate e quindi da abbattere da agronomi e personale della polizia municipale. Nel novembre del 2023 una donna è morta dopo essere stata colpita da un albero nella zona di via di Donna Olimpia. Le verifiche sono state effettuate dalla Forestale. Quotidiano.net - Indagine su alberi caduti a Roma, in 23 rischiano processo Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) La Procura diha chiuso l'inchiesta relativa alla caduta di rami eavvenuta tra il marzo del 2023 e il marzo del 2024. In 23di finire sottoper le accuse, a seconda delle posizioni, di disastro colposo e omicidio colposo. Tra gli indagati anche funzionari e dirigenti del Comune e responsabili delle ditte che avevano ottenuto gli appalti. Complessivamente sono 614 i casi finiti sotto la lente dei pm di piazzale Clodio, coordinati dal procuratore Francesco Lo Voi. Alcune piante erano state segnalate malate e quindi da abbattere da agronomi e personale della polizia municipale. Nel novembre del 2023 una donna è morta dopo essere stata colpita da un albero nella zona di via di Donna Olimpia. Le verifiche sono state effettuate dalla Forestale.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Qualiano : due alberi misteriosamente appassiti a Via Roma - Uno è nelle immediate vicinanze dell’ingresso del “Palazzo della Cultura”, in secondo, invece, in prossimità di una sede politica. Sono due, infatti, gli alberelli che sono seccati in pochi giorni. In questa foto si notano le foglie che iniziano a cadereAd ogni modo su tale vicenda dovrebbero intervenire gli uffici addetti al fine di scongiurare il diffondersi di qualche tipo di malattia, ... (Puntomagazine.it)

Maltempo a Roma : allagamenti e alberi caduti - due persone bloccate in auto. Le strade chiuse - Lo stesso è successo in via della Magliana – ora chiusa all’altezza del canile di Muratella fino a via Luigi Dasti – e in via Mezzocamino.  Via Cassia è stata chiusa all'altezza di via Cassia Nuova in direzione di Piazza dei Giuochi Delfici, a causa di un albero che ha invaso la carreggiata. In totale, gli interventi dei Vigili del fuoco sono stati 50. (Quotidiano.net)

Maltempo a Roma : allagamenti e alberi caduti - due persone soccorse in auto -  . Una delle persone soccorse, una donna di 56 anni, è stata trasportata all’ospedale Sant’Eugenio per ricevere le cure necessarie. Piogge intense hanno causato disagi nella Capitale, con interventi della polizia locale e dei vigili del fuoco Il maltempo che ha colpito Roma nelle prime ore del mattino ha causato disagi significativi in diverse zone della città , con allagamenti e caduta di ... (Romadailynews.it)