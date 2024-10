Ilnapolista.it - Il paradosso dell’Inghilterra di Carsley: tutti in attacco, ma poche azioni pericolose (Guardian)

(Di venerdì 11 ottobre 2024) L’Inghilterra ha perso contro la Grecia 2-1 in Nations League a Wembley. Le nuove (o vecchie) tattiche di Leenon sembrano dare i frutti sperati. L’Inghilterra di: un tributo a Southgate,ine giocatori confusi Ilcommenta così la sconfitta: Leeha fatto qualcosa che poteva sembrare impossibilesettimane fa: un tributo alle tattiche di Gareth Southgate. E la risposta qual è stata? Giocatori talentuosi confusi che corrono per il campo senza una direzione precisa. Il pareggio di Bellingham sembrava aver salvato la giornata ai tifosi, prima che la Grecia infliggesse il vantaggio. Senza dubbio il ct ha tutte le buone intenzioni per fare qualcosa di decente e cercando di ottenere un ruolo principale ora è ad interim, ndr, ma ad oggi il suo tentativo di emulare Southgate è stato vano contro una squadra abbastanza battibile.