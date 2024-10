Ilrestodelcarlino.it - Il mondo del lavoro. Dalla carriera agli stipendi, non c’è parità di genere

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Come stanno le donne neldel? Si è colmato lo storico gap che divide i due sessi all’interno delle imprese, in temini di opportunità di, di retribuzioni, di occasioni? Se n’è parlato al Teatro dell’Aquila nel corso del convegno "No Gender Gap UNI PdR 125: ladineldel", promosso da Dami srl ed UNI (Ente Italiano di Normazione). Imprenditori, professionisti ed istituzioni hanno monitorato la responsabilità sociale delle organizzazioni per aumentare la gender-equality. Nella classifica del Global Gender Gap Index di luglio 2024 che misura il divario diin termini di partecipazione economica e politica, salute e livello di istruzione, l’Italia con un punteggio di 0,703 su 1, si posiziona all’ottantasettesimo posto a livello internazionale, perdendo ben otto posizioni rispetto all’anno precedente.