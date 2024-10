Golf: Svensson si prende la vetta al Black Desert Championship, McCarty e Norlander inseguono (Di venerdì 11 ottobre 2024) Pioggia di score bassi e tanti bogey-free-round durante la prima giornata (sospesa per oscurità con ancora 24 giocatori in campo) del Black Desert Championship, torneo del PGA Tour che ritorna in Utah dopo ben 61 anni. A prendersi la testa del leaderboard è stato il canadese Adam Svensson con un solido -11 (miglior score in carriera). Il 30enne, attualmente 102° del ranking mondiale, è a caccia della sua seconda vittoria sul tour dal 2019, anno in cui si è unito al tour maggiore (vanta però 9 top 10 di cui 2 top 5 su 125 tornei disputati). Seguono lo svedese Henrik Norlander e lo statunitense Matt McCarty a quota -9 (62), entrambi concentrati a portare a casa la prima vittoria sul PGA Tour. Quarta posizione a pari merito con Sam Ryder per il veterano Kevin Streelman. Oasport.it - Golf: Svensson si prende la vetta al Black Desert Championship, McCarty e Norlander inseguono Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Pioggia di score bassi e tanti bogey-free-round durante la prima giornata (sospesa per oscurità con ancora 24 giocatori in campo) del, torneo del PGA Tour che ritorna in Utah dopo ben 61 anni. Arsi la testa del leaderboard è stato il canadese Adamcon un solido -11 (miglior score in carriera). Il 30enne, attualmente 102° del ranking mondiale, è a caccia della sua seconda vittoria sul tour dal 2019, anno in cui si è unito al tour maggiore (vanta però 9 top 10 di cui 2 top 5 su 125 tornei disputati). Seguono lo svedese Henrike lo statunitense Matta quota -9 (62), entrambi concentrati a portare a casa la prima vittoria sul PGA Tour. Quarta posizione a pari merito con Sam Ryder per il veterano Kevin Streelman.

