Giorgetti annuncia spending review ministeri Verso tagli 4 mld

Roma, 11 ott. (askanews) – "Le persone fisiche e le imprese non hanno niente da temere. Sarà una manovra equilibrata". Il Ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti rassicura queste categorie precisando che non sarà ad esse che saranno chiesti sacrifici. Che invece dovranno fare ministeri e enti pubblici. Intervenendo ad una iniziativa di FdI "Far crescere insieme l'Italia" il Ministro annuncia una spending review consistente, parla di "tagli significativi a ministeri e enti pubblici" aggiungendo ironicamente "se nessuno si offende". In questi giorni i tecnici del Ministero macinano simulazioni e tabelle per far quadrare i conti. Operazione non facile e il tempo stringe, considerando che il Documento programmatico di bilancio (Dpb) deve essere trasmesso a Bruxelles entro la mezzanotte del 15 ottobre (termine comunque non perentorio).

