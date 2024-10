Furto Politano: è già la seconda volta che gli capita a Napoli (Di venerdì 11 ottobre 2024) Corriere del Mezzogiorno – Furto Politano: è già la seconda volta che gli capita a Napoli L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione su quanto L'articolo Furto Politano: è già la seconda volta che gli capita a Napoli proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - Furto Politano: è già la seconda volta che gli capita a Napoli Leggi tutta la notizia su Forzazzurri.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) Corriere del Mezzogiorno –: è già lache gliL’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione su quanto L'articolo: è già lache gliproviene da ForzAzzurri.net.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Politano - la Polizia ritrova l’auto dopo il furto : i malviventi hanno lasciato oggetti nel veicolo! - . Oltre a ciò, l’ex Inter ha fatto anche un appello social sottolineando che all’interno del veicolo fosse presente un portafoglio al quale è molto legato affettivamente. La richiesta era stata anche molto commovente, con il giocatore che ha scritto: “La cosa ancor più triste è che dentro l’auto c’era un portafoglio regalato da una persona a me cara che adesso non c’è più. (Spazionapoli.it)

Politano dopo il furto della sua auto : “Non succede solo a Napoli. Ma chiedo…” - L'appello del giocatore a chi gli ha rubato la macchina. Dentro c'era un oggetto di valore affettivo che vorrebbe recuperare. (Golssip.it)

Continua il brutto periodo di Politano - Repubblica : “E’ il secondo furto in pochi mesi per lui” - Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di La Repubblica, questo non è il primo episodio del genere che coinvolge l’ex giocatore dell’Inter. Stavolta invece c’era la quasi concomitanza con il raid contro il Suv di Juan Jesus – reso di dominio pubblico con una denuncia sui social del difensore brasiliano – e per questo si sono accesi i riflettori su un furto – a quanto pare di sgradevole ... (Napolipiu.com)