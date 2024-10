Furto di occhiali al centro commerciale: ladri coltri in flagrante (Di venerdì 11 ottobre 2024) Verso le ore 20.30 di giovedì, gli agenti della Polizia di Stato in servizio di Volante della Questura sono intervenuti a Vicenza, in un negozio di ottico all’interno di un centro commerciale della zona Est della città, dove gli addetti alla sicurezza avevano individuato due persone Vicenzatoday.it - Furto di occhiali al centro commerciale: ladri coltri in flagrante Leggi tutta la notizia su Vicenzatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Verso le ore 20.30 di giovedì, gli agenti della Polizia di Stato in servizio di Volante della Questura sono intervenuti a Vicenza, in un negozio di ottico all’interno di undella zona Est della città, dove gli addetti alla sicurezza avevano individuato due persone

