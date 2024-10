Endless Love, replica puntate serali 10 ottobre 2024 in streaming | Video Mediaset (Di venerdì 11 ottobre 2024) Triplo appuntamento stasera – giovedì 10 ottobre – con la soap turca Endless Love (Kara Sevda). Ecco i Video Mediaset per rivedere gli episodi 245, 246 e 247 in replica streaming. Emir è convinto che la presenza di Deniz stia aiutando la madre a uscire dal coma, ma il rapporto simbiotico tra l’uomo e la bambina infastidisce non poco Nihan. Vildan intende far visitare Deniz a causa della sua febbre e informa subito Nihan, la quale sospetta che Emir abbia di nuovo dato un medicinale alla bambina per provocarle quei sintomi. Nihan si trova a casa di Leyla insieme a Vildan quando, inaspettatamente, giunge anche Kemal. Devono però procedere con cautela, dato che Emir nutre sospetti. Superguidatv.it - Endless Love, replica puntate serali 10 ottobre 2024 in streaming | Video Mediaset Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Triplo appuntamento stasera – giovedì 10– con la soap turca(Kara Sevda). Ecco iper rivedere gli episodi 245, 246 e 247 in. Emir è convinto che la presenza di Deniz stia aiutando la madre a uscire dal coma, ma il rapporto simbiotico tra l’uomo e la bambina infastidisce non poco Nihan. Vildan intende far visitare Deniz a causa della sua febbre e informa subito Nihan, la quale sospetta che Emir abbia di nuovo dato un medicinale alla bambina per provocarle quei sintomi. Nihan si trova a casa di Leyla insieme a Vildan quando, inaspettatamente, giunge anche Kemal. Devono però procedere con cautela, dato che Emir nutre sospetti.

