Velvetmag.it - Dacia Bigster 2025: la rivoluzione del segmento SUV accessibile

Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Laè uno dei veicoli più attesi del prossimo anno. Il marchio rumeno, noto per il suo eccellente rapporto qualità-prezzo, sta facendo un passo avanti con il lancio di un nuovo SUV che punta a sfidare i colossi del, offrendo una combinazione di spazio, design moderno e tecnologia a un prezzo competitivo. Questa mossa rappresenta un’evoluzione significativa per, che sta cercando di conquistare una fetta più grande del mercato europeo dei SUV., grande SUV Uno degli aspetti più distintivi dellaè sicuramente la grandezza. Questo nuovo SUV si posiziona come un modello più grande rispetto all’attualeDuster, con una lunghezza che si avvicina ai 4,6 metri. La scelta di lanciare un SUV di tali dimensioni è strategica: sempre più consumatori cercano veicoli spaziosi per soddisfare esigenze familiari e di viaggio.