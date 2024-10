Cybercab, Tesla ha finalmente presentato il suo robotaxi (Di venerdì 11 ottobre 2024) L'azienda di Elon Musk ha svelato il suo nuovo taxi a guida autonoma, promettendo che sarà pronto nel 2026 a meno di 30mila dollari Wired.it - Cybercab, Tesla ha finalmente presentato il suo robotaxi Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) L'azienda di Elon Musk ha svelato il suo nuovo taxi a guida autonoma, promettendo che sarà pronto nel 2026 a meno di 30mila dollari

Tesla Cybercab - grazie a Elon Musk diremo addio ai Taxi? - Una visione futuristica che sembra uscita direttamente da un film di fantascienza. com. Sebbene Musk abbia parlato con entusiasmo del “futuro glorioso” che ci attende grazie a queste innovazioni tecnologiche, molti dettagli pratici devono ancora essere chiariti prima che questo futuro possa diventare realtà. (Notizie.com)

Tesla Cybercab : il futuro dei taxi è autonomo e firmato Musk - 000 Autonomia: non specificata, ma presumibilmente elevata Ricarica: sistema induttivo wireless, senza necessità di cavi Produzione: prevista per il 2026 Velocità massima: non dichiarata Un progetto ambizioso con molte sfide Elon Musk ha dichiarato che il Cybercab "aggiungerà trilioni al valore di mercato di Tesla". (Quotidiano.net)

Tesla - il futuro è qui. Ecco il robotaxi a guida autonoma Cybercab e la navetta Robovan - Cybercab sfrutterà unicamente il Full Self Driving, come le Tesla già attualmente su strada. Si ricarica in modalità wireless. Presentato anche Robovan, la navetta per gruppi numerosi.... Leggi tutto . (Dmove.it)