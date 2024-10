Criscitiello attacca Spalletti: «Non è un santo! Nessun rispetto per Inzaghi!» (Di venerdì 11 ottobre 2024) Duro attacco di Michele Criscitiello nei confronti di Luciano Spalletti, dopo le dichiarazioni legata al caso ultras Inter su Simone Inzaghi. Nessun santo – Michele Criscitiello, nel corso della trasmissione “Si Café” della sua Sportitalia, non le manda a dire al CT della Nazionale Italiana: «Spalletti a livello di comunicazione è zero. Non sa quando parlare, non sa quando deve stare zitto e non sa portare rispetto ai colleghi. È una cosa così grave e così delicata che a livello sportivo si dovrebbe vergognare per le sue dichiarazioni. Dovrebbe avere il buon senso di stare zitto. Innanzitutto nel calcio io “vergini” non ne conosco. Poi se Spalletti è vergine ed è un santo chiedo scusa. Io quando parlo mi riferisco sempre all’allenatore e mai all’uomo». Inter-news.it - Criscitiello attacca Spalletti: «Non è un santo! Nessun rispetto per Inzaghi!» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Duro attacco di Michelenei confronti di Luciano, dopo le dichiarazioni legata al caso ultras Inter su Simone– Michele, nel corso della trasmissione “Si Café” della sua Sportitalia, non le manda a dire al CT della Nazionale Italiana: «a livello di comunicazione è zero. Non sa quando parlare, non sa quando deve stare zitto e non sa portareai colleghi. È una cosa così grave e così delicata che a livello sportivo si dovrebbe vergognare per le sue dichiarazioni. Dovrebbe avere il buon senso di stare zitto. Innanzitutto nel calcio io “vergini” non ne conosco. Poi seè vergine ed è unchiedo scusa. Io quando parlo mi riferisco sempre all’allenatore e mai all’uomo».

“Dovrebbe stare zitto”Italia - che attacco di Criscitiello a Spalletti / VIDEO - Ti faccio un esempio: Spalletti ,che a livello mediatico a livello social è pari a zero, i tifosi del Napoli fanno uno striscione Luciano retta via ultras indicata ti aspettiamo in gradinata innanzitutto come social vale zero perché non capisce ,non sa, non si informa che lo striscione non era per lui ma era per un altro tifoso lui cosa fa prima di rimuovere il suo post? Rimette lo ... (Spazionapoli.it)