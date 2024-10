Cresce il disagio mentale in Toscana, ma pochi accedono ai servizi (Di venerdì 11 ottobre 2024) Firenze, 11 ottobre 2024 – La salute mentale in Toscana presenta un quadro preoccupante, con un aumento del disagio psicologico tra giovani e adulti, ma un accesso ai servizi di supporto che rimane limitato. Questo emerge dall’ultimo rapporto di Ars, l’Agenzia regionale di sanità della Toscana, che risale al febbraio 2024 e che fotografa lo stato di salute mentale della popolazione e il ricorso ai servizi territoriali. Secondo il rapporto, il 36% degli adolescenti (14-19 anni) soffre di distress psicologico, una condizione caratterizzata da ansia, frustrazione e stati d'animo negativi. Il dato è in aumento rispetto al 21,5% registrato nel 2018, con un impatto più evidente tra le ragazze. Tuttavia, nonostante questa Crescente condizione di malessere, il ricorso ai servizi di salute mentale tra gli adolescenti è diminuito?. Lanazione.it - Cresce il disagio mentale in Toscana, ma pochi accedono ai servizi Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Firenze, 11 ottobre 2024 – La saluteinpresenta un quadro preoccupante, con un aumento delpsicologico tra giovani e adulti, ma un accesso aidi supporto che rimane limitato. Questo emerge dall’ultimo rapporto di Ars, l’Agenzia regionale di sanità della, che risale al febbraio 2024 e che fotografa lo stato di salutedella popolazione e il ricorso aiterritoriali. Secondo il rapporto, il 36% degli adolescenti (14-19 anni) soffre di distress psicologico, una condizione caratterizzata da ansia, frustrazione e stati d'animo negativi. Il dato è in aumento rispetto al 21,5% registrato nel 2018, con un impatto più evidente tra le ragazze. Tuttavia, nonostante questante condizione di malessere, il ricorso aidi salutetra gli adolescenti è diminuito?.

