Chiude a Gallipoli “Babele” con lo spettacolo “Foresto” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Gallipoli - È “Foresto” di Babilonia Teatri l’appuntamento finale in cartellone domenica 13 ottobre, sipario ore 20.30 al Raffo Parco Gondar di Gallipoli della rassegna organizzata da Zeromeccanico Teatro.Tratto da “La notte poco prima delle foreste” di Bernard-Marie Koltès, porta in scena un Lecceprima.it - Chiude a Gallipoli “Babele” con lo spettacolo “Foresto” Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)- È “” di Babilonia Teatri l’appuntamento finale in cartellone domenica 13 ottobre, sipario ore 20.30 al Raffo Parco Gondar didella rassegna organizzata da Zeromeccanico Teatro.Tratto da “La notte poco prima delle foreste” di Bernard-Marie Koltès, porta in scena un

