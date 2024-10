Chi è Hugo Viana: fantasia in campo, fiuto fuori. Gyokeres gli deve tutto, il Manchester City lo ha scelto (Di venerdì 11 ottobre 2024) Chi si ricorda Hugo Viana? Centrocampista portoghese, estremamente promettente all`alba della sua carriera con lo Sporting Lisbona, riserva Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) Chi si ricorda? Centrocampista portoghese, estremamente promettente all`alba della sua carriera con lo Sporting Lisbona, riserva

Manchester City - dall’Inghilterra : “Hugo Viana il favorito per sostituire Begiristain” - Ora è pronto a lasciare. Hugo Viana, ex giocatore del Newcastle e del Valencia, attuale direttore sportivo dello Sporting Lisbona, è il primo indiziato per raccogliere l’eredità del dirigente 60enne. Lo riporta il Daily Mail. . L’idea di Begiristain era quella di ritirarsi all’età di 55 anni ma “era così coinvolto nella squadra insieme a Guardiola”, riportò The Athletic, al punto da convincersi ... (Sportface.it)