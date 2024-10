Censimento della popolazione fino a dicembre: 6mila famiglie coinvolte (Di venerdì 11 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYDal 1 ottobre 2024, è ripartito il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, fino al 23 dicembre, realizzato dall'Istat, con cadenza annuale e non più decennale. Bologna è tra i comuni interessati ogni anno dal Censimento Bolognatoday.it - Censimento della popolazione fino a dicembre: 6mila famiglie coinvolte Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYDal 1 ottobre 2024, è ripartito ilpermanentee delle abitazioni,al 23, realizzato dall'Istat, con cadenza annuale e non più decennale. Bologna è tra i comuni interessati ogni anno dal

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2024 - al via la nuova rilevazione - Al via il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2024, realizzato da Istat. Il Censimento, che ha assunto una cadenza annuale e non più decennale, coinvolgerà un campione rappresentativo della popolazione. Sono 3.700 le famiglie riminesi coinvolte nella rilevazione da Lista... (Riminitoday.it)

A Verona inizia il censimento della popolazione e delle abitazioni : chi è coinvolto e cosa succede se non si risponde - . . È iniziato in questi giorni il "Censimento della Popolazione e delle abitazioni" 2024, che coinvolge 3. Secondo quanto annunciato martedì 8 ottobre dal Comune di Verona, saranno circa tre mesi di rilevazione per conoscere le principali caratteristiche strutturali. 449 famiglie del Comune di Verona. (Veronasera.it)

Al via la 6° edizione del Censimento della popolazione : coinvolte 2.800 famiglie modenesi - È in corso da oggi, lunedì 7 ottobre, la sesta edizione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni che coinvolge 2.800 famiglie modenesi (sulle circa 85 mila residenti nel territorio comunale) preavvisate, nei giorni scorsi, con una lettera dall’Istat o dall’Ufficio comunale... (Modenatoday.it)