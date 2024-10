Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Davide Calabria via già a gennaio? Le possibili destinazioni

(Di venerdì 11 ottobre 2024)saluterà ilgià nella sessione diinvernale? Ecco le squadre interessate al terzino destroe ilnon sono mai stati così lontani. Il terzino destro potrebbe concludere la sua esperienza con la maglia rossonera già nel prossimo mese di. Infatti, il numero 2 rossonero ha il contratto di scadenza il 30 giugno 2025 e le trattative per il suo prolungamento sono ormai entrate da tempo in una fase di stallo. Ilpotrebbe quindi cercare di cedere il giocatore classe 1996 nella sessione diinvernale in modo da non perderlo a parametro zero. Inoltre, il calciatore avrebbe così di incominciare una nuova avventura e rimettersi in gioco.