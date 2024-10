Sport.quotidiano.net - Calcio serie D, panchine inquiete. Già silurato Rossini. E rischia Antonioli

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Mentre il Forlì si lecca le ferite per il ko (pur immeritato) di Altopascio, in vista del match in casa col Fiorenzuola, nel girone D dopo appena cinque giornate è partita la girandola degli allenatori. E ad essere agitate sono le acque attorno a due delle società date alla vigilia tra le favorite per la promozione inC. Il primo mister a far le spese di una partenza a dir poco deludente è stato Stefanoesonerato da qualche giorno dalla panchina del Piacenza: una delle più quotate sia per il blasone che per il secondo posto del campionato passato.ha pagato l’incerto avvio culminato col deludente 0-0 di domenica scorsa in casa del Progresso.