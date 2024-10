Calcio: Lazio. Lotito "Servono nuove norme per correggere il sistema" (Di venerdì 11 ottobre 2024) "In Italia i nostri impianti sono vetusti. È come se si fosse rimasti indietro di mentalità alle società sportive del passato" TRENTO - "Sono entrato nel sistema Calcio ben vent'anni fa. Dal primo giorno posi un problema sulla sostenibilità del sistema. Noi produciamo un milione e mezzo di debiti. I Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Lazio. Lotito "Servono nuove norme per correggere il sistema" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) "In Italia i nostri impianti sono vetusti. È come se si fosse rimasti indietro di mentalità alle società sportive del passato" TRENTO - "Sono entrato nelben vent'anni fa. Dal primo giorno posi un problema sulla sostenibilità del. Noi produciamo un milione e mezzo di debiti. I

Marotta denuncia : «Sistema politico non rispetta il calcio italiano!» - Noi ci troviamo davanti a un sistema che non ci rispetta dal punto di vista politico». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Marotta denuncia: «Sistema politico non rispetta il calcio italiano!») © Inter-News. (Inter-news.it)

Marotta denuncia : «Sistema politico non rispetta il calcio italiano» - La seconda è la valorizzazione di un asset come quello dello stadio nuovo. Dagli anni 70 ad oggi sono stati fatti forse 2-3 stadi e stop, gli altri sono stati al massimo ristrutturati. È proprio lì che i costi sono maggiori, negli stipendi dei calciatori. Noi per esempio abbiamo aumentato i ricavi in questi ultimi anni, ma due anni fa arrivando in finale di Champions League abbiamo incassato ... (Inter-news.it)