Bankitalia, a luglio aumentano turisti italiani all'estero (Di venerdì 11 ottobre 2024) Più turisti italiani all'estero nel luglio scorso con una maggiore spesa anche se il saldo della bilancia dei pagamenti turistica dell'Italia ha registrato un avanzo di 4,1 miliardi di euro, pressoché in linea con quello dello stesso mese del 2023. E' quanto si ricava dall etabelle della Banca d'Italia secondo cui la spesa dei viaggiatori stranieri in Italia (7,5 miliardi) è cresciuta dell'1 per cento, quella dei viaggiatori italiani all'estero (3,3 miliardi) del 4 per cento. Nel complesso dei tre mesi terminanti in luglio 2024, sottolinea Via Nazionale, l'andamento delle entrate turistiche è stato simile a quello delle uscite, entrambe in aumento di circa il 7 per cento rispetto allo stesso periodo del 2023.

