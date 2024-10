Aurora boreale, lo spettacolo nei cieli della Toscana. Le foto dei lettori (Di venerdì 11 ottobre 2024) Firenze, 11 ottobre 2024 – Lo spettacolo dell’Aurora boreale nei cieli della Toscana. Merito di una tempesta magnetica che gli esperti avevano previsto nella notte tra il 10 e l’11 agosto, condizione fondamentale per poter osservare un fenomeno tipico dell’estremo nord dell’Europa anche alle nostre latitudini. L'Aurora boreale in Toscana: le foto dei lettori L’Aurora boreale, che aveva fatto la sua comparsa nei cieli toscani anche lo scorso 10 maggio, è un fenomeno naturale causato dall'interazione tra le particelle cariche provenienti dal Sole, chiamate vento solare, e il campo magnetico terrestre. Quando queste particelle colpiscono l'atmosfera terrestre ad altissima quota, nella ionosfera attorno ai 100 km di quota, si verificano collisioni che producono fasci di luce colorati. I colori spesso includono il verde, il rosa, il viola e il blu. Lanazione.it - Aurora boreale, lo spettacolo nei cieli della Toscana. Le foto dei lettori Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Firenze, 11 ottobre 2024 – Lodell’nei. Merito di una tempesta magnetica che gli esperti avevano previsto nella notte tra il 10 e l’11 agosto, condizione fondamentale per poter osservare un fenomeno tipico dell’estremo nord dell’Europa anche alle nostre latitudini. L'in: ledeiL’, che aveva fatto la sua comparsa neitoscani anche lo scorso 10 maggio, è un fenomeno naturale causato dall'interazione tra le particelle cariche provenienti dal Sole, chiamate vento solare, e il campo magnetico terrestre. Quando queste particelle colpiscono l'atmosfera terrestre ad altissima quota, nella ionosfera attorno ai 100 km di quota, si verificano collisioni che producono fasci di luce colorati. I colori spesso includono il verde, il rosa, il viola e il blu.

