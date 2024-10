ATP Shanghai, Novak Djokovic supera in rimonta il giovane Mensik e si guadagna la semifinale (Di venerdì 11 ottobre 2024) Novak Djokovic soffrendo un po’ si guadagna la semifinale del Masters 1000 di Shanghai: 6-7(4) 6-1 6-4 a un Jakub Mensik da applausi. Il ceco ha giocato un bellissimo match e a breve tornerà su questi palcoscenici: oggi ha già dimostrato di avere la stoffa dei grandi. Il serbo troverà nella semifinale n.78 a livello “1000” Taylor Fritz. Un primo set che scorre via in maniera decisamente rapida nei primi sei giochi: si arriva fino al 3-3 in appena 18 minuti e con pochissime chance per chi risponde. Finita la fase di studio, Djokovic comincia ad architettare il piano per il break e si fa più minaccioso in risposta, ma nel settimo game Mensik si salva con una prima vincente e con un’ottima volée, annullando due palle break. Nel nono game però il break arriva nonostante qualche errore di troppo, sfruttando qualche prima in meno del ceco. Oasport.it - ATP Shanghai, Novak Djokovic supera in rimonta il giovane Mensik e si guadagna la semifinale Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)soffrendo un po’ siladel Masters 1000 di: 6-7(4) 6-1 6-4 a un Jakubda applausi. Il ceco ha giocato un bellissimo match e a breve tornerà su questi palcoscenici: oggi ha già dimostrato di avere la stoffa dei grandi. Il serbo troverà nellan.78 a livello “1000” Taylor Fritz. Un primo set che scorre via in maniera decisamente rapida nei primi sei giochi: si arriva fino al 3-3 in appena 18 minuti e con pochissime chance per chi risponde. Finita la fase di studio,comincia ad architettare il piano per il break e si fa più minaccioso in risposta, ma nel settimo gamesi salva con una prima vincente e con un’ottima volée, annullando due palle break. Nel nono game però il break arriva nonostante qualche errore di troppo, sfruttando qualche prima in meno del ceco.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Highlights Djokovic-Mensik 6-7(4) - 6-1 - 6-4 - Masters 1000 Shanghai 2024 (VIDEO) - Il video con gli highlights di Djokovic-Mensik, incontro valevole per i quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai 2024 (cemento outdoor). . PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI The post Highlights Djokovic-Mensik 6-7(4), 6-1, 6-4, Masters 1000 Shanghai 2024 (VIDEO) appeared first on SportFace. (Sportface.it)

Masters 1000 Shanghai 2024 : Djokovic piega Mensik in tre set e vola in semifinale - Djokovic sale in cattedra al via del terzo set, ottenendo il primo break che lo porta avanti per 3-2. The post Masters 1000 Shanghai 2024: Djokovic piega Mensik in tre set e vola in semifinale appeared first on SportFace. La reazione di Mensik non basta per fermare il tennista serbo, che conquista il set per 6-4 e stacca il pass per la semifinale del torneo. (Sportface.it)

LIVE – Djokovic-Mensik 6-7(4) 6-1 6-4 - quarti di finale Masters 1000 Shanghai 2024 : RISULTATO in DIRETTA - PRIMO SET – Mensik annulla con un ace la prima palla break del match. PRIMO SET – Primo game che va ai vantaggi: 40-40 PRIMO SET – Ecco la primi mini-occasione per il serbo: 15-30 PRIMO SET – Nessuna chance per ora in risposta: 3-3 PRIMO SET – Mensik è sceso in campo senza alcun timore reverenziale: 3-2 PRIMO SET – Lunga la risposta del giovane ceco. (Sportface.it)