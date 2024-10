Antonella Ruggiero è la moglie di Mango? Ecco da dove nasce l’equivoco (Di venerdì 11 ottobre 2024) Antonella Ruggiero, cantante straordinaria, spesso è scambiata per la moglie di Mango per un semplice equivoco. Di cosa si tratta? Scopriamo di seguito chi è la vera vedova dell’artista scomparso! Leggi anche: Matia Bazar: perché Antonella Ruggiero ha lasciato il gruppo? Grande interprete della musica italiana, Antonella Ruggiero ha qualcosa in comune con la moglie di Mango, l’indimenticabile artista lucano morto prematuramente per un attacco cardiaco. Con chi era sposato Mango e perché la donna viene scambiata per l’ex cantante dei Matia Bazar? Di seguito tutti i dettagli! Antonella Ruggiero è la moglie di Mango? Si tratta di un lapsus freudiano. Scambiare le due donne come mogli di Mango non è intenzionale ma legato alla professione comune di Antonella Ruggiero e di Laura Valente, anche lei cantante dalla voce notevole. Donnapop.it - Antonella Ruggiero è la moglie di Mango? Ecco da dove nasce l’equivoco Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di venerdì 11 ottobre 2024), cantante straordinaria, spesso è scambiata per ladiper un semplice equivoco. Di cosa si tratta? Scopriamo di seguito chi è la vera vedova dell’artista scomparso! Leggi anche: Matia Bazar: perchéha lasciato il gruppo? Grande interprete della musica italiana,ha qualcosa in comune con ladi, l’indimenticabile artista lucano morto prematuramente per un attacco cardiaco. Con chi era sposatoe perché la donna viene scambiata per l’ex cantante dei Matia Bazar? Di seguito tutti i dettagli!è ladi? Si tratta di un lapsus freudiano. Scambiare le due donne come mogli dinon è intenzionale ma legato alla professione comune die di Laura Valente, anche lei cantante dalla voce notevole.

