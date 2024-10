Ilgiorno.it - Allerta maltempo: paratie lungo l’Adda a Lodi, gommoni sul Serio nel Cremasco

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024)– È scattata la mobilitazione ieri ain attesa dell’arrivo della piena del, conseguenza delle forti piogge cadute al nord che hanno riversato nel fiume una quantità impressionante d’acqua. L’innalzamento del livello idrometrico del fiume è stato causato molto dall’aumento della portata del Brembo, arrivata fino a mille metri cubi al secondo. In città, tra le 13 e le 14 di ieri, la protezione civile ha montato lesull’argine destro del fiume al parco Isolabella e sulAdda Bonaparte. Tra le 18 e le 21 è passato il picco della piena, toccando i 2.50 metri sul livello idrometrico, livello che ha comportato solo qualche tracimazione ma senza destare preoccupazioni. Il Comune, in modo precauzionale, ha chiuso via del Capanno con divieto di sosta 24h su entrambi i lati.