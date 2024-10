Alla Turchia basta un gol contro Montenegro: Calhanoglu leader! (Di venerdì 11 ottobre 2024) La Turchia di Calhanoglu batte il Montenegro in Nations League per 1-0. Il centrocampista dell’Inter, capitano della nazionale, gioca benissimo. VITTORIA CON MERITO – Alla Turchia di Calhanoglu basta un solo gol per sbarazzarsi del Montenegro e volare prima in classifica davanti al Galles. La nazionale allenata da Vincenzo Montella non risparmia il regista dell’Inter, che gioca tutta la partita e lo fa Alla grande. Metronomo e leader della squadra turca, che in casa trova sempre l’atmosfera straordinaria della sua gente. A Samsun arbitra peraltro un arbitro italiano, ossia Chiffi. Il match è molto equilibrato, con Demiral che nel primo tempo sfiora la traversa di testa. Inter-news.it - Alla Turchia basta un gol contro Montenegro: Calhanoglu leader! Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ladibatte ilin Nations League per 1-0. Il centrocampista dell’Inter, capitano della nazionale, gioca benissimo. VITTORIA CON MERITO –diun solo gol per sbarazzarsi dele volare prima in classifica davanti al Galles. La nazionale allenata da Vincenzo Montella non risparmia il regista dell’Inter, che gioca tutta la partita e lo fagrande. Metronomo edella squadra turca, che in casa trova sempre l’atmosfera straordinaria della sua gente. A Samsun arbitra peraltro un arbitro italiano, ossia Chiffi. Il match è molto equilibrato, con Demiral che nel primo tempo sfiora la traversa di testa.

