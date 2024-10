Iltempo.it - Usa, nervosismo tra i Dem: perché la campagna di Kamala è "impantanata"

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Manca meno di un mese alle elezioni presidenziali in programma negli Stati Uniti e tra i Democratici serpeggia un senso crescente diper gli scarsi progressi conseguiti nelle ultime settimane dalladella vicepresidenteHarris, candidata del Partito alla Casa Bianca. È quanto afferma l'emittente televisiva «Cnn», secondo cui ad impensierire i Democratici, oltre alla generica stasi dei sondaggi, c'è anche il fatto che la vicepresidente non abbia ancora affinato del tutto il proprio messaggio politico, con conseguenti esitazioni comunicative come quelle attribuite alla candidata durante una recente, lunga intervista all'emittente televisiva «Cbs News».