Toti | Il patteggiamento non è un’ammissione di colpevolezza

(Di giovedì 10 ottobre 2024) GENOVA – “Noi abbiamo ammesso che abbiamo fatto degli atti legittimi, perche’ lo ha ammesso la procura, e che dei signori hanno finanziato i nostri comitati politici. L’ho ammesso fin dal primo interrogatorio. Abbiamo preso soldi per finanziare la politica, non ci siamo messi un euro in tasca. Ilnon e’ una ammissione di”. Cosi’ si è espresso l’ormai ex presidente della Regione Liguria, Giovanni(foto), a proposito del. L'articolo: “Ilnon èdi” L'Opinionista.