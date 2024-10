Torna dal lavoro e sul furgone ha un chilo di cocaina, arrestato 35enne (Di giovedì 10 ottobre 2024) Vezzano Ligure (La Spezia), 10 ottobre 2024 – Più di un chilogrammo di cocaina è stato sequestrato a un trentacinquenne albanese: lo stupefacente, una volta lavorato ed immesso sul mercato al dettaglio, avrebbe potuto fruttare oltre 100.000 euro. I carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Sarzana, nel pomeriggio di ieri, hanno arrestato – nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti – un uomo di già conosciuto dai militari, in quanto sottoposto agli arresti domiciliari per un'altra vicenda penale e di conseguenza soggetto a vigilanza. L'uomo è stato controllato a Vezzano Ligure, a bordo del proprio furgone, mentre stava rientrando a casa dal lavoro. Lanazione.it - Torna dal lavoro e sul furgone ha un chilo di cocaina, arrestato 35enne Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Vezzano Ligure (La Spezia), 10 ottobre 2024 – Più di ungrammo diè stato sequestrato a un trentacinquenne albanese: lo stupefacente, una volta lavorato ed immesso sul mercato al dettaglio, avrebbe potuto fruttare oltre 100.000 euro. I carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Sarzana, nel pomeriggio di ieri, hanno– nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti – un uomo di già conosciuto dai militari, in quanto sottoposto agli arresti domiciliari per un'altra vicenda penale e di conseguenza soggetto a vigilanza. L'uomo è stato controllato a Vezzano Ligure, a bordo del proprio, mentre stava rientrando a casa dal

