Tg Green 10 ottobre – In calo il fabbisogno di energia per la produzione economica (Di giovedì 10 ottobre 2024) La diminuzione del fabbisogno d’energia per unità di Pil, la crisi climatica che colpisce l’Italia con un aumento degli eventi meteo estremi, e un programma ad hoc per salvare la lucertola delle Eolie. Ecco gli argomenti dell’edizione del Tg Green di questa settimana. Lapresse.it - Tg Green 10 ottobre – In calo il fabbisogno di energia per la produzione economica Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) La diminuzione deld’per unità di Pil, la crisi climatica che colpisce l’Italia con un aumento degli eventi meteo estremi, e un programma ad hoc per salvare la lucertola delle Eolie. Ecco gli argomenti dell’edizione del Tgdi questa settimana.

