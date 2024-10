Spalletti duro su Inzaghi e gli ultras: «Se uno ti telefona e non lo conosci, è difficile poterci scambiare parole» (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il ct dell’Italia Luciano Spalletti ha concesso un’intervista alla Rai, in cui ha parlato dell’inchiesta ultras che vede coinvolto anche il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi. E Spalletti si sottrae al corporativismo, chapeau. Spalletti: «L’ho trovata una cosa nuova, mi ha sorpreso» L’ultima domanda era dedicata alle indagini sulle curve di Inter e Milan; Spalletti ha allenato i nerazzurri dal 2017 al 2019: «Posso raccontare quanto ho vissuto io nell’esperienza di Milano. Non mi sono mai trovato a che fare con queste situazioni, anzi posso ampliare all’intera mia carriera. Non è mai successo che qualcuno mi abbia telefonato per queste cose. L’ho trovata una cosa nuova, mi ha sorpreso. Non lo so quali siano stati i rapporti precedenti. Uno ti telefona, non lo conosci, non ci hai mai avuto a che fare e penso sia difficile poterci scambiare parole. Ilnapolista.it - Spalletti duro su Inzaghi e gli ultras: «Se uno ti telefona e non lo conosci, è difficile poterci scambiare parole» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il ct dell’Italia Lucianoha concesso un’intervista alla Rai, in cui ha parlato dell’inchiestache vede coinvolto anche il tecnico dell’Inter Simone. Esi sottrae al corporativismo, chapeau.: «L’ho trovata una cosa nuova, mi ha sorpreso» L’ultima domanda era dedicata alle indagini sulle curve di Inter e Milan;ha allenato i nerazzurri dal 2017 al 2019: «Posso raccontare quanto ho vissuto io nell’esperienza di Milano. Non mi sono mai trovato a che fare con queste situazioni, anzi posso ampliare all’intera mia carriera. Non è mai successo che qualcuno mi abbiato per queste cose. L’ho trovata una cosa nuova, mi ha sorpreso. Non lo so quali siano stati i rapporti precedenti. Uno ti, non lo, non ci hai mai avuto a che fare e penso sia

