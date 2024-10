Sinner scopre che Nadal si è ritirato: “Io sono stato fortunato”. E svela cosa gli ha insegnato Rafa (Di giovedì 10 ottobre 2024) Jannik Sinner ha avuto modo di conoscere Rafa Nadal. I due si sono allenati insieme. Per il numero 1 ATP Rafa è un esempio assoluto e ha spiegato cosa ha fatto Nadal per Sinner e i tennisti della sua generazione. Fanpage.it - Sinner scopre che Nadal si è ritirato: “Io sono stato fortunato”. E svela cosa gli ha insegnato Rafa Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Jannikha avuto modo di conoscere. I due siallenati insieme. Per il numero 1 ATPè un esempio assoluto e ha spiegatoha fattopere i tennisti della sua generazione.

