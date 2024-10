Simeone verso il Torino, l’affare entra nel vivo: la cifra chiesta da De Laurentiis (Di giovedì 10 ottobre 2024) Giovanni Simeone verso il Torino, l’affare potrebbe entrare presto nel vivo: spunta la richiesta fatta da De Laurentiis a Cairo Sembra un percorso scritto quello che potrebbe concretamente portare Giovanni Simeone a vestire la maglia del Torino a partire da gennaio. L’attaccante argentino sta trovando pochissimo spazio con il Napoli in questo inizio di stagione, una tendenza non particolarmente diversa anche da quanto visto lo scorso anno. Persino nell’annata Scudetto il figlio d’arte ebbe poche occasioni, che seppe sfruttare alla perfezione. Decisivi furono i suoi gol nella trasferta contro il Milan campione in carica e quello nel finale contro la Roma al Maradona in un altro 2-1 sofferto e cruciale per la vittoria del 4 maggio. Da quel momento, però, le cose sono cambiate e la scorsa terribile stagione ha reso la sua avventura all’ombra del Vesuvio molto meno entusiasmante. Spazionapoli.it - Simeone verso il Torino, l’affare entra nel vivo: la cifra chiesta da De Laurentiis Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Giovanniilpotrebbere presto nel: spunta la rifatta da Dea Cairo Sembra un percorso scritto quello che potrebbe concretamente portare Giovannia vestire la maglia dela partire da gennaio. L’attaccante argentino sta trovando pochissimo spazio con il Napoli in questo inizio di stagione, una tendenza non particolarmente diversa anche da quanto visto lo scorso anno. Persino nell’annata Scudetto il figlio d’arte ebbe poche occasioni, che seppe sfruttare alla perfezione. Decisivi furono i suoi gol nella trasferta contro il Milan campione in carica e quello nel finale contro la Roma al Maradona in un altro 2-1 sofferto e cruciale per la vittoria del 4 maggio. Da quel momento, però, le cose sono cambiate e la scorsa terribile stagione ha reso la sua avventura all’ombra del Vesuvio molto meno entusiasmante.

Torino - non solo Balotelli per sostituire Zapata : spunta l’ipotesi Simeone|Calciomercato - Senza contare che i partenopei saranno impegnati esclusivamente in campionato e in Coppa Italia; altro fattore che toglierebbe spazio al Cholito – in costante ballottaggio con Giacomo Raspadori – che nelle gerarchie parte ovviamente dietro a Romelu Lukaku. . com. 7 milioni netti a stagione – è partito dal primo minuto solo in un’unica occasione, in Coppa Italia contro il Palermo senza però ... (Justcalcio.com)

Zapata out - Torino in emergenza : meglio Raspadori o Simeone? Il club granata ha fatto una scelta - Juventus: ricerche in corso per un difensore In casa Juventus, la situazione è altrettanto dinamica. “Simeone e Raspadori saranno oggetto di valutazione, ma se uno dei due dovesse partire, è più probabile che sia Raspadori,” ha dichiarato Paganini ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto si legge: “Dopo l’infortunio di Bremer hanno bussato alla porta della Juve diversi ... (Napolipiu.com)

Juventus su Raspadori - Torino punta Simeone : assalto ai gioelli del Napoli - Da Torino provano l’assalto, ma sarà vano Da Torino ci provano, sia con Raspadori sia con Simeone, ma i gioielli del Napoli non sono facili da strappare. . Tuttavia, Simeone resta l’obiettivo principale, anche se l’operazione si preannuncia complessa per i costi elevati dell’affare. L’attaccante del Napoli, con sei presenze e un gol all’attivo in questa stagione, è da tempo nel mirino del ... (Napolipiu.com)