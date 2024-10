Sicurezza stradale, in un mese 152 multe per eccesso di velocità e 53 incidenti (Di giovedì 10 ottobre 2024) Proseguono i servizi a carattere straordinario di prevenzione e controllo del territorio, disposti dal prefetto Paolo Ponta - d’intesa con i vertici provinciali delle forze di polizia, il presidente della Provincia e il sindaco di Piacenza – con interessamento di tutte le aree ritenute più Ilpiacenza.it - Sicurezza stradale, in un mese 152 multe per eccesso di velocità e 53 incidenti Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Proseguono i servizi a carattere straordinario di prevenzione e controllo del territorio, disposti dal prefetto Paolo Ponta - d’intesa con i vertici provinciali delle forze di polizia, il presidente della Provincia e il sindaco di Piacenza – con interessamento di tutte le aree ritenute più

