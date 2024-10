Salute mentale, Santillo: "Situazione critica, poche risorse per provincia di Caserta" (Di giovedì 10 ottobre 2024) “È ormai evidente che i disastri del governo Meloni sulla sanità, con la prossima manovra di bilancio che andrà a penalizzare ulteriormente il comparto, sta creando forti problemi anche a tutto il sistema sanitario della nostra provincia, con una notevole sofferenza di settori come quello della Casertanews.it - Salute mentale, Santillo: "Situazione critica, poche risorse per provincia di Caserta" Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) “È ormai evidente che i disastri del governo Meloni sulla sanità, con la prossima manovra di bilancio che andrà a penalizzare ulteriormente il comparto, sta creando forti problemi anche a tutto il sistema sanitario della nostra, con una notevole sofferenza di settori come quello della

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

120 animali denutriti - in mezzo a rifiuti e in pessime condizioni di salute : scoperto canile abusivo in provincia di Cagliari - L’intera area, che presentava anche cumuli di rifiuti, è stata posta sotto sequestro preventivo. Ora gli animali sono stati sistemati in sicurezza e affidati a un canile autorizzato di Selargius e al Comune di Quartu. . È quanto hanno scoperto i carabinieri di Flumini di Quartu, in provincia di Cagliari. (Ilfattoquotidiano.it)

Salute mentale giovanile : pari al 70% le richieste di aiuto da Roma e provincia. I dati - L'articolo Salute mentale giovanile: pari al 70% le richieste di aiuto da Roma e provincia. I dati sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. . di Liegro: il 34% delle telefonate arrivate al Servizio di supporto, orientamento e sostegno sociale (Soss) offerto dalla Fondazione, proviene da. (Orizzontescuola.it)

Salute mentale giovanile : pari al 70% - le richieste di aiuto da Roma e provincia - L'articolo Salute mentale giovanile: pari al 70%, le richieste di aiuto da Roma e provincia sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. . n Luigi di Liegro: il 34% delle telefonate arrivate al Servizio di supporto, orientamento e sostegno sociale (Soss) offerto dalla Fondazione, proviene da. (Orizzontescuola.it)