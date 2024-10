"Robot15": festival della musica elettronica e delle arti digitali (Di giovedì 10 ottobre 2024) "ROBOT", il festival pionieristico di Bologna dedicato alla musica elettronica e alle arti digitali, celebra il suo 15° anniversario con un programma tanto inclusivo quanto internazionale sul tema “Transition—Gender, Digital, Green”.Ospite speciale del festival di quest'anno è la vocalist e Bolognatoday.it - "Robot15": festival della musica elettronica e delle arti digitali Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) "ROBOT", ilpionieristico di Bologna dedicato allae alle, celebra il suo 15° anniversario con un programma tanto inclusivo quanto internazionale sul tema “Transition—Gender, Digital, Green”.Ospite speciale deldi quest'anno è la vocalist e

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Festival d'autunno a Blera : musica - laboratori di lettura e alfabetizzazione digitale - Grazie al contributo della regione Lazio nell’ambito del piano annuale 2023/2024 della l.r. 2019, la biblioteca comunale di Blera “Domenico Mantovani” in collaborazione con la società Archeoares, presenta, nel mese di ottobre, due iniziative di grande valore culturale e sociale: laboratori di... (Viterbotoday.it)

Festival musicale della creta 24-25 "Ricordare per vivere" - Il Centro culturale della Creta è lieto di presentare il Festival musicale della Creta 2024-25, patrocinato dal Comune di Milano Municipio 6, che propone otto concerti legati dal tema “Ricordare per vivere”. L’atto di “ricordare”, come suggerisce l’etimologia della parola “ricordare” (dal lat... (Milanotoday.it)

Idan Shtivi - uno degli ostaggi presi da Hamas al festival musicale Supernova il 7 ottobre - è ststo ucciso - Il corpo di Shtivi “è ancora tenuto prigioniero da Hamas“, afferma il gruppo. Aggiunge che quando è iniziato l’attacco, Shtivi ha fatto una “scelta altruistica” per aiutare due sconosciuti a fuggire dal sito, ma la loro auto è stata attaccata lungo il percorso. . Secondo i dati israeliani, Hamas ha rapito 251 persone durante gli attacchi del 7 ottobre e prima che venisse annunciata la morte ... (Metropolitanmagazine.it)