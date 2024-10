Cityrumors.it - Ritorna l’incubo uragano, tornado multipli devastano un Paese: cosa è successo

Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024)in unhanno provocato diversi danni e non solo. Eccoe qual è la situazione attuale L’arrivo di ottobre sta portando piogge in gran parte d’Italia. In queste ultime ore si sta assistendo ad un miglioramento, ma sono stati giorni molto complicati in molte zone proprio a causa del maltempo. Ma non siamo l’unicoa dover fare i conti con perturbazioni intense e che mettono in serio pericolo la vita delle persone. L’Milton spaventa gli Stati Uniti (Ansa) – cityrumors.itNelle ultime ore negli Stati Uniti è tornato. La tempesta Milton si è scagliata con forza su molte zone degli Usa provocando vittime e devastando città. Al momento non si ha un quadro completo dei danni e dei morti, ma le autorità locali parlano di diversi decessi nella contea di St. Lucie.