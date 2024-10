Rafa Nadal si ritira (Di giovedì 10 ottobre 2024) Rafa Nadal ha annunciato il suo ritiro ufficiale dalle competizioni tramite un video pubblicato sui suoi profili social. La Final 8 di Coppa Davis a Malaga dal 19 al 24 novembre diverrà dunque il suo ultimo torneo da tennista professionista. “Mi ritiro dal tennis professionistico. La realtà è che gli ultimi sono stati anni difficili, soprattutto gli ultimi due. Non credo di essere stato in grado di giocare senza limitazioni e questo mi ha portato a prendere questa decisione”, ha detto Nadal che ha ufficializzato il ritiro dal tennis a 37 anni. Aggiornamento ore 7.01 “In questa vita tutto ha un inizio e una fine. Penso che sia il momento giusto per porre fine a quella che è stata una lunga carriera – ha aggiunto – E molto più di successo di quanto avrei mai potuto immaginare”. .com - Rafa Nadal si ritira Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 10 ottobre 2024)ha annunciato il suo ritiro ufficiale dalle competizioni tramite un video pubblicato sui suoi profili social. La Final 8 di Coppa Davis a Malaga dal 19 al 24 novembre diverrà dunque il suo ultimo torneo da tennista professionista. “Mi ritiro dal tennis professionistico. La realtà è che gli ultimi sono stati anni difficili, soprattutto gli ultimi due. Non credo di essere stato in grado di giocare senza limitazioni e questo mi ha portato a prendere questa decisione”, ha dettoche ha ufficializzato il ritiro dal tennis a 37 anni. Aggiornamento ore 7.01 “In questa vita tutto ha un inizio e una fine. Penso che sia il momento giusto per porre fine a quella che è stata una lunga carriera – ha aggiunto – E molto più di successo di quanto avrei mai potuto immaginare”.

