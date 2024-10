Pronti i centri per migranti in Albania (Di giovedì 10 ottobre 2024) 21.50 E' terminata la realizzazione dei centri per migranti in Albania. Il sito di Gjader è stato consegnato per i collaudi, pronto anche l'hotspot di Schengjin. Entro la prossima settimana i 2 centri saranno operativi, fanno sapere fonti del governo. L'apeertura era stata inizialmente fissata per lo scorso 20 maggio. Ci sono voluti 5 mesi più del previsto per risolvere numerose difficoltà. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) 21.50 E' terminata la realizzazione deiperin. Il sito di Gjader è stato consegnato per i collaudi, pronto anche l'hotspot di Schengjin. Entro la prossima settimana i 2saranno operativi, fanno sapere fonti del governo. L'apeertura era stata inizialmente fissata per lo scorso 20 maggio. Ci sono voluti 5 mesi più del previsto per risolvere numerose difficoltà.

