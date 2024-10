Open Food Factory: nasce l’hub di educazione alimentare (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sotto il segno di Open Food Factory. Promuovere una cultura alimentare sana ed equilibrata, sensibilizzando sull’importanza di una nutrizione bilanciata che, unita a un’adeguata attività sportiva, rappresentano le condizioni essenziali per la salute e il benessere. Queste le fondamentali mission che caratterizzano Gruppo Felsineo Open Food Factory, il progetto di educazione alimentare presentato da Gruppo Felsineo. Si tratta di un hub che approfondisce i temi legati alla nutrizione per restituire all’alimentazione il suo ruolo centrale nella cultura e nella vita quotidiana, avvicinando le persone di tutte le età a uno stile di vita sano, all’insegna del benessere e della longevità. Danielebartocciblog.it - Open Food Factory: nasce l’hub di educazione alimentare Leggi tutta la notizia su Danielebartocciblog.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sotto il segno di. Promuovere una culturasana ed equilibrata, sensibilizzando sull’importanza di una nutrizione bilanciata che, unita a un’adeguata attività sportiva, rappresentano le condizioni essenziali per la salute e il benessere. Queste le fondamentali mission che caratterizzano Gruppo Felsineo, il progetto dipresentato da Gruppo Felsineo. Si tratta di un hub che approfondisce i temi legati alla nutrizione per restituire all’alimentazione il suo ruolo centrale nella cultura e nella vita quotidiana, avvicinando le persone di tutte le età a uno stile di vita sano, all’insegna del benessere e della longevità.

