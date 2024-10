Omicidio di via Poma: c’è il nome di una donna che potrebbe conoscere il killer di Simonetta Cesaroni (Di giovedì 10 ottobre 2024) C'è una donna che potrebbe essere stata in ufficio con Simonetta Cesaroni il giorno in cui è stata uccisa. Negò di conoscere la ragazza: eppure il suo nome compare tra i presenti in quell'ufficio in cui la ventenne fu trovata priva di vita. Fanpage.it - Omicidio di via Poma: c’è il nome di una donna che potrebbe conoscere il killer di Simonetta Cesaroni Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) C'è unacheessere stata in ufficio conil giorno in cui è stata uccisa. Negò dila ragazza: eppure il suocompare tra i presenti in quell'ufficio in cui la ventenne fu trovata priva di vita.

Dolores O'Riordan trovata morta nella vasca a 46 anni : il destino nel nome della Madonna dei 7 dolori - Era il 18 luglio del 1994. Radiosa come quando tenevano per. Ecco, in quello scatto, lei con il suo bouquet di rose appare davvero radiosa. . . . Sono rare le foto in cui Dolores O'Riordan sorride. Le poche in cui sembra felice sono quelle "rubate" alla sua vita privata: il giorno del matrimonio con Don Burton, allora manager dei Duran Duran, ad esempio. (Milleunadonna.it)

Tentata truffa ai danni di un'anziana - arrestata una donna. Il prefetto Ferdani : "Graduale riduzione del fenomeno" - Nella giornata di mercoledì 25. . . Prosegue l’attività delle forze dell’ordine a tutela della popolazione anziana, sulla base delle indicazioni fornite dal prefetto Flavio Ferdani in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e di numerose riunioni tecniche di coordinamento. (Ilpescara.it)