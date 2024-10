Nobel: premio per la Letteratura a sudcoreana Han Kang (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il premio Nobel 2024 per la Letteratura è stato assegnato alla scrittrice sudcoreana Han Kang. L’autrice è stata premiata, recita la motivazione, “per la sua intensa prosa poetica che affronta i traumi storici ed espone la fragilità della vita umana”. Lapresse.it - Nobel: premio per la Letteratura a sudcoreana Han Kang Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il2024 per laè stato assegnato alla scrittriceHan. L’autrice è stata premiata, recita la motivazione, “per la sua intensa prosa poetica che affronta i traumi storici ed espone la fragilità della vita umana”.

