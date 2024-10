Nintendo sorprende con Alarmo, l’orologio che trasforma la sveglia in un gioco (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – Mentre il mondo attende con ansia l'erede di Nintendo Switch, la casa di Kyoto spiazza tutti con un annuncio inaspettato: Alarmo, una sveglia rivoluzionaria che promette di trasformare le mattine in un'esperienza divertente e coinvolgente. Dimenticate le classiche suonerie fastidiose e preparatevi ad essere svegliati dalle melodie dei vostri giochi Nintendo preferiti. Alarmo Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – Mentre il mondo attende con ansia l'erede diSwitch, la casa di Kyoto spiazza tutti con un annuncio inaspettato:, unarivoluzionaria che promette dire le mattine in un'esperienza divertente e coinvolgente. Dimenticate le classiche suonerie fastidiose e preparatevi ad essereti dalle melodie dei vostri giochipreferiti.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nintendo sorprende con Alarmo, l’orologio che trasforma la sveglia in un gioco - (Adnkronos) – Mentre il mondo attende con ansia l'erede di Nintendo Switch, la casa di Kyoto spiazza tutti con un annuncio inaspettato: Alarmo, una sveglia rivoluzionaria che promette di trasformare l ... (periodicodaily.com)

Nintendo annuncia una fase di test per Switch Online: è in arrivo una nuova funzione speciale - Nintendo vuole dare il via a dei test per il suo servizio Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo: è in arrivo una funzione speciale ed è valida anche per l'Italia. (multiplayer.it)

Nintendo unveils Alarmo, a $100 smart clock with sleep and motion tracking - Nintendo recently announced Alarmo, a new motion-controlled alarm clock that “responds to your movements”. This means buyers will be able to snooze or stop the alarm using gestures and movements. (indianexpress.com)