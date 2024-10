Ndrangheta ai Castelli Romani: confiscato il patrimonio dell'esponente di una cosca calabrese (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tre ville in Calabria, conti correnti e due zanne di avorio di elefante per un valore complessivo di oltre 160mila euro. È il tesoro confiscato dalla polizia a un uomo di origini calabresi (consuocero del boss Rocco Molè, assassinato a Goia Tauro nel febbraio del 2008) insediatosi da tempo nella Romatoday.it - Ndrangheta ai Castelli Romani: confiscato il patrimonio dell'esponente di una cosca calabrese Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tre ville in Calabria, conti correnti e due zanne di avorio di elefante per un valore complessivo di oltre 160mila euro. È il tesorodalla polizia a un uomo di origini calabresi (consuocero del boss Rocco Molè, assassinato a Goia Tauro nel febbraio del 2008) insediatosi da tempo nella

