Nations League, Italia-Belgio 2-2 (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – Pareggio con rimpianti per l'Italia in Nations League. Dopo due vittorie nel gruppo 2 della Lega A, gli azzurri frenano con il Belgio pareggiando 2-2 allo stadio Olimpico di Roma. Inizio travolgente dei padroni di casa che trovano il doppio vantaggio con Cambiaso al 1' e Retegui al 24', poi Pellegrini si fa L'articolo Nations League, Italia-Belgio 2-2 proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – Pareggio con rimpianti per l'in. Dopo due vittorie nel gruppo 2 della Lega A, gli azzurri frenano con ilpareggiando 2-2 allo stadio Olimpico di Roma. Inizio travolgente dei padroni di casa che trovano il doppio vantaggio con Cambiaso al 1' e Retegui al 24', poi Pellegrini si fa L'articolo2-2 proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Le notizie del 10 ottobre : assolto Gudmundsson - interrogato Zanetti. Pari tra Italia e Belgio in Nations League - Io ci rimasi male, ho litigato con la società perché era il momento giusto. 08:20 10 Ottobre Berardi: "L'anno scorso volevo la Juve. Ho scelto di lavorare: lo scorso anno non ho fatto il ritiro e l’ho pagato”. (Calciomercato.it)

DIRETTA | Le notizie del 10 ottobre : assolto Gudmundsson - interrogato Zanetti. Pari tra Italia e Belgio in Nations League - L'articolo DIRETTA | Le notizie del 10 ottobre: assolto Gudmundsson, interrogato Zanetti. Io ci rimasi male, ho litigato con la società perché era il momento giusto. it. Ho scelto di lavorare: lo scorso anno non ho fatto il ritiro e l’ho pagato”. 20:52 10 ... (Calciomercato.it)

Italia fermata dal Belgio a Roma in Nations League : 2-2 - azzurri in 10 per quasi un’ora - Un minuto più tardi intervento incauto di Bastoni in area di rigore, che per fortuna non ha conseguenze. SECONDO TEMPO – Si parte e al 48? palla gol per gli azzurri: incursione di Frattesi, lanciato splendidamente da Bastoni, dribbling su Theate e sinistro alto. Alla mezz’ora Italia vinca al tris, con la combinazione Tonali-Dimarco a innescare Frattesi, impreciso in fase conclusiva. (Oasport.it)