Nadal si ritira Sinner | Ha insegnato tanto a noi giovani e nonostante il successo è sempre rimasto umile

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Stamani Rafaha annunciato il ritiro dal tennis, che avverrà dopo la Coppa Davis. Tra i tanti messaggi arrivati dai colleghi, c’è anche quello dell’attuale numero 1 al mondo Jannik: «haa noi» Da Shangai, dove ha appena battuto Medvedev ai quarti, ha dichiarato: «È una notizia spiacevole per il mondo dello sport, non solo per il tennis. Quello che posso dire è che sono stato molto fortunato a conoscerlo anche a livello personale, è una persona incredibile. Ovviamente, come giocatore abbiamo visto quanto sia stato forte: a noihatante cose, da come comportarci in campo a come gestire situazioni difficili. Ci ha regalato molte emozioni. Ha anche saputo rimanere, senza cambiare con il, scegliendo le persone giuste intorno a lui e avendo una buona famiglia. Ha dato molte cose belle al tennis.